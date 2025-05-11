11 мая 2025

В Тюмени открылся ресторан рэпера Басты

В Тюмени открылся ресторан «Frank by Баста»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение специализируется на ребрах гриль
Заведение специализируется на ребрах гриль Фото:

В Тюмени 12 мая начал работу ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты (наст. имя — Василий Вакуленко). Об этом URA.RU рассказали в заведении.

«Мы открылись с сегодняшнего дня (12 мая)», — кратко сообщили в ресторане. Заведение находится на улице Республики на месте клуба ИZИ.

Рестораны Frank специализируются на ребрах гриль по собственной рецептуре. Тюмень стала десятым городом, где открылся ресторан сети.

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В Тюмени 12 мая начал работу ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты (наст. имя — Василий Вакуленко). Об этом URA.RU рассказали в заведении. «Мы открылись с сегодняшнего дня (12 мая)», — кратко сообщили в ресторане. Заведение находится на улице Республики на месте клуба ИZИ. Рестораны Frank специализируются на ребрах гриль по собственной рецептуре. Тюмень стала десятым городом, где открылся ресторан сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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