В Тюмени открылся ресторан рэпера Басты

Заведение специализируется на ребрах гриль
В Тюмени 12 мая начал работу ресторан «Frank by Баста» рэпера Басты (наст. имя — Василий Вакуленко). Об этом URA.RU рассказали в заведении.
«Мы открылись с сегодняшнего дня (12 мая)», — кратко сообщили в ресторане. Заведение находится на улице Республики на месте клуба ИZИ.
Рестораны Frank специализируются на ребрах гриль по собственной рецептуре. Тюмень стала десятым городом, где открылся ресторан сети.
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