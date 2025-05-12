Тюменцы отправили в зону СВО универсальную разработку для бойцов

Волонтеры из Тюмени собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для российских военнослужащих, включая средства первой необходимости и специальное оборудование в зону СВО. Для доставки крупных грузов на передовой бойцам отправили универсальную разработку от местных конструкторов, об этом сказано на сайте «Россия Регион-Тюмень».
«Бойцам передадут средства первой необходимости и спецоборудование. Это гусеничная универсальная тележка — работа тюменских конструкторов. Она может развивать скорость до 10 километров в час. А доставить груз весом до 300 килограммов для нее не составит труда. В зоне специальной военной операции такие тележки нужны. На них вывозят раненых, доставляют различные грузы, боеприпасы и провизию», — сказано в сообщении.
В зону СВО доставят FPV-дроны — они оперативно передают грузы весом до одного килограмма. На передовую также отправятся тепловизионные прицелы, генераторы, аккумуляторы, теплое термобелье, а также газовые баллоны, средства гигиены и медикаменты.
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