Ученый и завкафедры Курганского государственного университета Михаил Чумаков провел психологический эксперимент. Вместе с ним в эксперименте участвовала завкафедры ТюмГУ Инна Васильева. Ученые проанализировали представления взрослых людей о времени. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.
В эксперименте приняли участие 760 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Испытуемых просили назвать ассоциации к слову «время» в виде глаголов, прилагательных и существительных. «Время является обязательным атрибутом как объективной, так и субъективной реальности. Оно играет важную роль в организации личности человека. Мы решили проанализировать представления о времени в обыденном сознании взрослых людей», — поясняют ученые КГУ и ТюмГУ свой интерес к теме.
Исследование показало, что наиболее часто встречающимися ассоциациями стали категории движения («время бежит», «время идет», «время летит»), а также прилагательные «быстрое» и «быстротечное». Важной также оказалась категория, связанная с измерением времени («часы» чаще, чем «месяцы») и со скоростью («быстрое», «быстротечное»; ассоциации с замедлением были редки). Кроме того, значимое место заняли ассоциации, подчеркивающие ценность времени («время — деньги», «время — дорогое»).
По дополнительным данным исследования, категория ожидания также оказалась значимой для восприятия времени современными людьми, тогда как размышления о бесконечности времени встречались крайне редко. Авторы делают вывод, что концепт времени для большинства взрослых прежде всего связан с мерой движения и скорости, а не с философскими или экзистенциальными категориями.
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