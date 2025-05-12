12 мая 2025

Как люди ощущают время: результаты масштабного психологического эксперимента с участием курганского ученого

Курганский и Тюменский ученые изучили течение времени
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые проанализировали представления взрослых людей о времени
Ученые проанализировали представления взрослых людей о времени Фото:

Ученый и завкафедры Курганского государственного университета Михаил Чумаков провел психологический эксперимент. Вместе с ним в эксперименте участвовала завкафедры ТюмГУ Инна Васильева. Ученые проанализировали представления взрослых людей о времени. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

В эксперименте приняли участие 760 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Испытуемых просили назвать ассоциации к слову «время» в виде глаголов, прилагательных и существительных. «Время является обязательным атрибутом как объективной, так и субъективной реальности. Оно играет важную роль в организации личности человека. Мы решили проанализировать представления о времени в обыденном сознании взрослых людей», — поясняют ученые КГУ и ТюмГУ свой интерес к теме.

Исследование показало, что наиболее часто встречающимися ассоциациями стали категории движения («время бежит», «время идет», «время летит»), а также прилагательные «быстрое» и «быстротечное». Важной также оказалась категория, связанная с измерением времени («часы» чаще, чем «месяцы») и со скоростью («быстрое», «быстротечное»; ассоциации с замедлением были редки). Кроме того, значимое место заняли ассоциации, подчеркивающие ценность времени («время — деньги», «время — дорогое»).

По дополнительным данным исследования, категория ожидания также оказалась значимой для восприятия времени современными людьми, тогда как размышления о бесконечности времени встречались крайне редко. Авторы делают вывод, что концепт времени для большинства взрослых прежде всего связан с мерой движения и скорости, а не с философскими или экзистенциальными категориями.

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Ученый и завкафедры Курганского государственного университета Михаил Чумаков провел психологический эксперимент. Вместе с ним в эксперименте участвовала завкафедры ТюмГУ Инна Васильева. Ученые проанализировали представления взрослых людей о времени. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. В эксперименте приняли участие 760 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Испытуемых просили назвать ассоциации к слову «время» в виде глаголов, прилагательных и существительных. «Время является обязательным атрибутом как объективной, так и субъективной реальности. Оно играет важную роль в организации личности человека. Мы решили проанализировать представления о времени в обыденном сознании взрослых людей», — поясняют ученые КГУ и ТюмГУ свой интерес к теме. Исследование показало, что наиболее часто встречающимися ассоциациями стали категории движения («время бежит», «время идет», «время летит»), а также прилагательные «быстрое» и «быстротечное». Важной также оказалась категория, связанная с измерением времени («часы» чаще, чем «месяцы») и со скоростью («быстрое», «быстротечное»; ассоциации с замедлением были редки). Кроме того, значимое место заняли ассоциации, подчеркивающие ценность времени («время — деньги», «время — дорогое»). По дополнительным данным исследования, категория ожидания также оказалась значимой для восприятия времени современными людьми, тогда как размышления о бесконечности времени встречались крайне редко. Авторы делают вывод, что концепт времени для большинства взрослых прежде всего связан с мерой движения и скорости, а не с философскими или экзистенциальными категориями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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