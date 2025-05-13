Тюменский эксперт рассказал что делать, если вашего ребенка хотели похитить

С середины 90-х в Тюменской области бесследно пропали более 17 детей. Один из самых громких случаев произошел в июне 2021 года, когда исчезла восьмилетняя Настя Муравьева. Тело ребенка было найдено спустя полтора месяца. Как выяснилось позже, она стала жертвой Виталия Бережного, который жил в соседнем доме. За убийство и изнасилование девочки тот получил пожизненный срок. О том, как поступить, если ваш ребенок сообщил, что его хотели похитить, URA.RU рассказал основатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.
Если ребенок вернулся домой и сообщил, что его хотели похитить, следует подробно расспросить его о том, кто и как пытался это сделать. По словам Андрея Крамарского, здесь важна каждая минута. «Необходимо узнать и записать все, что ребенок сможет рассказать про человека и про его машину, потому что дети могут быстро забыть какие-то важные детали, особенно в критических ситуациях. Сразу после этого нужно вызывать полицию», — сообщил собеседник URA.RU.
Он добавил, что часто родители не верят рассказам детей о похитителях, списывая все на фантазию несовершеннолетних. Эксперт советует относиться к подобным ситуациям более серьезно. «Не надо думать, что это несерьезно, нужно просто обратиться в полицию: заявление могут принять сотрудники ППС, участковый. Сделать это лучше сразу, потому что потом найти кого-то будет сложнее. Я понимаю, что дети часто придумывают разные истории, но ваша бдительность может затем спасти чьи-то жизни», — пояснил Андрей Крамарский.
Он добавил, что до приезда полиции можно отсмотреть камеры наружного наблюдения (при наличии доступа и если это произошло рядом с вашим домом), или собрать другую полезную информацию, которая пригодится силовикам. Однако делать этом нужно максимально аккуратно, чтобы своими действиями не навредить следствию.
«Что еще хотелось бы сказать: не нужно вбивать в головы своих детей шаблоны. Мол, преступники выглядят так-то, действуют так-то. Они очень изобретательны и постоянно придумывают новые способы обмана детей. Но доведите до них какие-то элементарные вещи. Например, что если пытаются заговорить из машины — просто отойди, не вступай в диалог», — отметил эксперт.
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