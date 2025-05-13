На Ямале сохраняется напряженная гидрологическая обстановка, авиакомпания «Ямал» объявила о введении дополнительных рейсов. А также В селе Азовы Шурышкарского района ЯНАО начал работу плавучий магазин и в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, читайте в подборке URA.RU.
На Ямале сохраняется напряженная гидрологическая обстановка. по данным Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, на 13 мая 2025 года отмечаются различные степени ледового покрова и подъемы уровня воды в ключевых точках. Об этом сообщается в свежей сводке, опубликованной ведомством.
Авиакомпания «Ямал» объявила о введении дополнительных рейсов между Тюменью и Новым Уренгоем, которые состоятся 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.
Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку российских регионов с самой высокой долей вахтовых вакансий — на их долю приходится 26% всех открытых предложений о работе по итогам первого квартала текущего года. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.
В селе Азовы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начал работу плавучий магазин. Сегодня утром первый магазин на воде прибыл к берегу, сообщает telegram-канал «Мужи-информ».
В Новом Уренгое (ЯНАО) управляющая компания выплатит 200 тысяч рублей в пользу пятилетнего ребенка, которому на голову упал железный щит. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа на своем официальном сайте.
На месторождении компании «Харампурнефтегаз» в 160 километрах от Губкинского (ЯНАО) по-прежнему горят две скважины. Высота факелов вновь достигла 40 метров, по состоянию на 22:30 12 мая тушение пожара приостановлено, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
В Ноябрьске (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении двух работников предприятия, обвиняемых в покушение на убийство и угрозу убийством. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по ЯНАО, уголовное дело уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
В перинатальном центре Ноябрьска с 19 мая по 8 июня временно приостанавливаются партнерские роды из-за проведения плановой дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба перинатального центра. Мероприятия направлены на предупреждение возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Главной темой обсуждения стали итоги прививочной кампании против гриппа и текущая эпидемиологическая ситуация на Ямале. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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