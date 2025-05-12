Ямальская авиакомпания усиливает авиасообщение на популярном направлении

Дополнительные рейсы введены 5 июня (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» объявила о введении дополнительных рейсов между Тюменью и Новым Уренгоем, которые состоятся 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.
«Дополнительные рейсы 5 июня. Рейсы 9735, 9736, Тюмень — Новый Уренгой», — говорится в сообщении авиакомпании. Согласно предоставленной информации, вылет из Тюмени запланирован на 09:05, а обратный рейс из Нового Уренгоя отправится в 14:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что 10 мая авиакомпания «Ямал» увеличила число мест на рейсах. Вылет состоялся из Тюмени в Салехард и обратно.
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