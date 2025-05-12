12 мая 2025

Ямальская авиакомпания усиливает авиасообщение на популярном направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные рейсы введены 5 июня (архивное фото)
Дополнительные рейсы введены 5 июня (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Ямал» объявила о введении дополнительных рейсов между Тюменью и Новым Уренгоем, которые состоятся 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.

«Дополнительные рейсы 5 июня. Рейсы 9735, 9736, Тюмень — Новый Уренгой», — говорится в сообщении авиакомпании. Согласно предоставленной информации, вылет из Тюмени запланирован на 09:05, а обратный рейс из Нового Уренгоя отправится в 14:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что 10 мая авиакомпания «Ямал» увеличила число мест на рейсах. Вылет состоялся из Тюмени в Салехард и обратно.

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Авиакомпания «Ямал» объявила о введении дополнительных рейсов между Тюменью и Новым Уренгоем, которые состоятся 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале. «Дополнительные рейсы 5 июня. Рейсы 9735, 9736, Тюмень — Новый Уренгой», — говорится в сообщении авиакомпании. Согласно предоставленной информации, вылет из Тюмени запланирован на 09:05, а обратный рейс из Нового Уренгоя отправится в 14:00. Ранее URA.RU рассказывало, что 10 мая авиакомпания «Ямал» увеличила число мест на рейсах. Вылет состоялся из Тюмени в Салехард и обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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