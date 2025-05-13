13 мая 2025

Врачи сделали все возможное: как чувствует себя парень после падения с девятого этажа в ЯНАО

Жизни молодого человека, выпавшего с 9 этажа дома в ЯНАО, ничто не угрожает
© Служба новостей «URA.RU»
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Парень выпал с девятого этажа и не разбился на смерть
Парень выпал с девятого этажа и не разбился на смерть Фото:

Жизни молодого человека, выпавшего с девятого этажа жилого дома в Губкинском (ЯНАО), ничто не угрожает. Врачи сделали все возможное, сообщили агентству URA.RU в окружном депздраве. 

«Врачи сделали все возможное. В настоящее время жизни молодого человека ничто не угрожает», — рассказали в ведомстве. 

Информация о происшествии появилась в сети 13 мая. По какому адресу произошел несчастный случай, не уточняется. Известно только, что молодой человек выпал из окна девятиэтажного дома в Губкинском. Его срочно отвезли в реанимацию. 

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Жизни молодого человека, выпавшего с девятого этажа жилого дома в Губкинском (ЯНАО), ничто не угрожает. Врачи сделали все возможное, сообщили агентству URA.RU в окружном депздраве.  «Врачи сделали все возможное. В настоящее время жизни молодого человека ничто не угрожает», — рассказали в ведомстве.  Информация о происшествии появилась в сети 13 мая. По какому адресу произошел несчастный случай, не уточняется. Известно только, что молодой человек выпал из окна девятиэтажного дома в Губкинском. Его срочно отвезли в реанимацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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