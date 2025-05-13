Врачи сделали все возможное: как чувствует себя парень после падения с девятого этажа в ЯНАО

Парень выпал с девятого этажа и не разбился на смерть
Жизни молодого человека, выпавшего с девятого этажа жилого дома в Губкинском (ЯНАО), ничто не угрожает. Врачи сделали все возможное, сообщили агентству URA.RU в окружном депздраве.
«Врачи сделали все возможное. В настоящее время жизни молодого человека ничто не угрожает», — рассказали в ведомстве.
Информация о происшествии появилась в сети 13 мая. По какому адресу произошел несчастный случай, не уточняется. Известно только, что молодой человек выпал из окна девятиэтажного дома в Губкинском. Его срочно отвезли в реанимацию.
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