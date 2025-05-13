Мосты, КРТ и парки: какие предложения поступают от тюменцев по мастер-плану

Жители Тюмени предлагают в рамках мастер-плана создать в городе историческую деревню, тематический парк для студентов, галерею и лифты на набережной, а также отдать часть территорий под КРТ. Всего на сайте Института генплана Москвы, который занимается разработкой документа для областной столицы, местные жители оставили 68 идей по реализации проекта. Что еще тюменцы хотят видеть в городе — в материале URA.RU.
Сады и парки
Больше всего идей от жителей поступает по категории «Общественные пространства». Особенно тюменцев волнует набережная. Например, горожане хотят видеть в самом пространстве галерею, подвесные конструкции с лифтами, а рядом с набережной — тематический парк для студентов.
Также в логу реки Тюменки предлагается организовать ландшафтный парк с прогулочными тропами по склонам. Еще одна идея по Городищенскому логу — снести гаражи и проложить лыжню и велодорожки.
Среди задумок тюменцев — возрождение аптекарского сада в районе улицы Даудельной. «Сегодня на месте сада — заброшенный сквер среди исторических зданий. Наша концепция предлагает возродить сад, как общественное пространство, сочетающее образование, искусство и отдых, с ландшафтом и архитектурой в стиле 19 века», — написал тюменец.
Другое предложение касательно озеленения поднимает вопрос вырубки тополей. Горожане утверждают, что у многих аллергия на тополиный пух. И заменить эти деревья можно на липы, березы, яблони, ивы или елки.
КРТ
Под комплексное развитие территории горожане хотят отдать сразу несколько районов. Например, Старую Зареку, Городище, район Перекопской. Еще одна идея — отдать под КРТ или ГЧП СИЗО возле ТЦ «Галерея Вояж». «Этот участок вполне мог бы стать объектом редевелопмента. Возможно нужно использовать часть земли для многоэтажного строительства», — указано в предложении.
Мосты и паркинги
Недостаток мостов через Туру — еще одна важная для жителей тема. Среди предложений — построить сооружение от улицы Щербакова с выходом на Полевую и от Поперечной на Перекопскую. Также люди ждут строительства второго пешеходного моста между улицами Челюскинцев и Профсоюзной.
Недостаток парковочных мест привел к идее возвести многоуровневый паркинг в устье реки Тюменки. Возможные варианты стоянки предложили студенты-архитекторы.
Историческая деревня и острог
18 идей касаются исторического и культурного наследия. В этой категории местные предлагают в районе Троицкого монастыря организовать историческую деревню в стиле 18-19 веков.
Частные домики в границе улиц Ямской и Полевой хотят видеть в едином стиле. Кроме того, одно из предложений — разрешить их использовать под коммерцию (открыть внутри магазины или туристические лавки).
На Исторической площади горожане представляют макет деревянного острога, а в районе лога — улицу зодчества. «Туристические лавочки, ремесленные мастерские, кафе, небольшие гостинцы, фотозоны — это создаст определенный колорит месту, подчеркнет преемственность истории и современного города», — подчеркнул житель Андрей.
Одна из популярных идей — строительства нового здания театра «Ангажемент». Как уверяют горожане, старые помещения не отвечают новым требованиям. По словам тюменки Анастасии, возведение современного корпуса позволит не только расширить репертуар и увеличить аудиторию, но и разместить на территории театра школу искусств.
Мастер-план города предполагает масштабную реконструкцию центра в едином стиле. Ключевой концепцией оформления будет слоган «Тюмень — врата Сибири», а основным символом станет мост Влюбленных. Проектируемая площадь составляет более 600 гектар.
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