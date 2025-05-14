14 мая 2025

Град и грозы: в Тюменской области ждут опасную погоду

В Тюменской области 15 мая ожидается град и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди будут идти весь день 15 мая
Дожди будут идти весь день 15 мая Фото:

В Тюменской области 15 мая ожидаются сильные дожди, град и грозы. Порывы ветра будут достигать до 23 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

«15 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В Тюменской области прогнозируются сильные дожди, грозы, возможен град, усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — сообщили в департаменте.

Максимальная температура воздуха днем 15 мая составит 17 градусов. Весь день по прогнозам синоптиков, будет дождь.

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В Тюменской области 15 мая ожидаются сильные дожди, град и грозы. Порывы ветра будут достигать до 23 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. «15 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В Тюменской области прогнозируются сильные дожди, грозы, возможен град, усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — сообщили в департаменте. Максимальная температура воздуха днем 15 мая составит 17 градусов. Весь день по прогнозам синоптиков, будет дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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