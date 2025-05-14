Град и грозы: в Тюменской области ждут опасную погоду

В Тюменской области 15 мая ожидаются сильные дожди, град и грозы. Порывы ветра будут достигать до 23 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
«15 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В Тюменской области прогнозируются сильные дожди, грозы, возможен град, усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — сообщили в департаменте.
Максимальная температура воздуха днем 15 мая составит 17 градусов. Весь день по прогнозам синоптиков, будет дождь.
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