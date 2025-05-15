В выходные, 17 и 18 мая, на Ямале состоятся несколько увлекательных мероприятий. Любители кино в Новом Уренгое могут посетить премьеру документального фильма о городе. В Салехарде ямальских модников ждут показы коллекций от десятков дизайнеров, а для ценителей экзотики в Надыме пройдет арт-медитация.
Салехард: мода, ремесла и творчество
С 16 по 18 мая в Ямальской филармонии пройдет Всероссийская неделя моды «YAMAL Fashion Week». Свои коллекции представят 20 дизайнеров, вход свободный. 17 мая в Окружном Доме ремесел с 12:00 до 18:00 — «Весенняя семейная мастерская»: серия мастер-классов для всей семьи.
В Северной усадьбе 17 мая в 16:00 организуют автобусную экскурсию «Следы Распутина в Обдорске», а 18 мая с утра малышей ждут творческие занятия «Потешки». В этнопарке Горнокнязевск 17 мая в 13:00 покажут теневой театр «Женщина мось», вход свободный, а 18 мая в 14:00 — мастер-класс по традиционной кухне.
Культура и досуг: спектакли, кино и мастер-классы
17 мая в 17:00 на сцене ОЦНК — рэп-спектакль «Снежная королева». В Национальной библиотеке ЯНАО 17 мая в 17:00 покажут фильм «Давай в оригинале», вход свободный, а в 19:00 пройдет ролевая игра «Я и моя тень».
В библиотеке «Культурный центр „Наследие“ 17 мая в 17:00 — мастер-класс по пирографии. В модельной библиотеке „Точка“ 17 мая в 17:00 — кинолекторий, а 18 мая — мастер-класс по эпоксидной смоле и встреча молодежного клуба.
Развивающие программы для детей
В центре досуга «Притяжение» 18 мая с 10:00 до 12:00 — занятия для малышей в «Академии детства». В ДШИ 18 мая в 19:30 — практикум игры на гитаре «Два аккорда».
Новый Уренгой: премьеры и мастер-классы
17 мая в Арктическом лицее — премьерный показ документального фильма «Ровесник», приуроченного к юбилею города. 18 мая в библиотеке имени журнала «Смена» — показ фильма и встреча с авторами. В Детской школе искусств № 2 17 мая — мастер-класс по русскому танцу, стоимость от 400 рублей, а в ДШИ им. С. В. Рахманинова 17–18 мая — мастер-класс по танцу на выпускной, стоимость от 500 рублей.
Ноябрьск: выставки, спектакли и концерты
18 мая в Музейном центре в 17:00 — экскурсия по выставке «От мечты к мастерству» и выставка «Прочитал. Передай товарищу!», вход 200 рублей, детский — 100 рублей. В ДК и кино «Русь» 17 мая завершится показ спектакля «Женитьба», стоимость от 400 рублей, а 18 мая состоится концерт студии танца «Импульс», стоимость от 300 рублей.
Надым: арт-медитация и авторская программа
17 мая в 21:00 — арт-медитация «Грибы говорят», стоимость 480 рублей. В этот же день в 17:00 в «Джаст Саунд» пройдет авторская программа Павла Половинко «Публика», стоимость 2000 рублей.
Тарко-Сале и Губкинский: концерты и спектакли
В Тарко-Сале 18 мая с 15:00 до 17:00 — иммерсивный концерт-игра «Твой ход–наш выход» в ДШИ им. Дунаевского, стоимость 700 рублей. В Губкинском 18 мая в 15:00 в ДК «Нефтяник» покажут моноспектакль «Невероятные приключения барона Мюнхгаузена», стоимость от 600 до 1800 рублей.
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