15 мая 2025

Тюменский бренд одежды Aleksa lab объявил о закрытии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы объявили о закрытии спустя четыре года работы
Владельцы объявили о закрытии спустя четыре года работы Фото:

В Тюмени закрывается магазин местного бренда женской одежды Aleksa lab. О своем решении руководство марки сообщило в социальных сетях.

«Мы закрываемся! С такими новостями мы начинаем этот день. Всем спасибо за эти четыре года. Мы провели показы, участвовали в других, организовывали много мероприятий для девушек, нас носили звезды. Мы всегда были рады каждому», – такой пост появился в социальных сетях тюменского бренда.

О точных причинах закрытия магазина его владелица не сообщила. Она лишь уточнила, что бизнес нужно развивать и вкладываться не только душой, но и финансово. 

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В Тюмени закрывается магазин местного бренда женской одежды Aleksa lab. О своем решении руководство марки сообщило в социальных сетях. «Мы закрываемся! С такими новостями мы начинаем этот день. Всем спасибо за эти четыре года. Мы провели показы, участвовали в других, организовывали много мероприятий для девушек, нас носили звезды. Мы всегда были рады каждому», – такой пост появился в социальных сетях тюменского бренда. О точных причинах закрытия магазина его владелица не сообщила. Она лишь уточнила, что бизнес нужно развивать и вкладываться не только душой, но и финансово. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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