Тюменский бренд одежды Aleksa lab объявил о закрытии

В Тюмени закрывается магазин местного бренда женской одежды Aleksa lab. О своем решении руководство марки сообщило в социальных сетях.
«Мы закрываемся! С такими новостями мы начинаем этот день. Всем спасибо за эти четыре года. Мы провели показы, участвовали в других, организовывали много мероприятий для девушек, нас носили звезды. Мы всегда были рады каждому», – такой пост появился в социальных сетях тюменского бренда.
О точных причинах закрытия магазина его владелица не сообщила. Она лишь уточнила, что бизнес нужно развивать и вкладываться не только душой, но и финансово.
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