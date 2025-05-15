Во дворе на улице Гоголя в Кургане срубили деревья. Ранее там располагался детский сад, а затем и банк. Еще позже там хотели строить высотки, однако местные жители выступили против.
«На месте, где отменили точечную застройку на Гоголя, 37А, срубили деревья. Причина неизвестна», — говорят URA.RU местные жители.
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана, чтобы узнать причину срубки деревьев и что хотят установить на той территории. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане не будут проводиться строительные работы на участке по улице Гоголя, 37а. Против выступили жильцы соседних домов. В мэрии прислушались к горожанам и выдали запрет на точечную застройку.
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