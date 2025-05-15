15 мая 2025

На месте, где власти Кургана запретили стройку, вырубили деревья. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Гоголя, 37А срубили деревья (архивное фото)
На Гоголя, 37А срубили деревья (архивное фото) Фото:

Во дворе на улице Гоголя в Кургане срубили деревья. Ранее там располагался детский сад, а затем и банк. Еще позже там хотели строить высотки, однако местные жители выступили против. 

«На месте, где отменили точечную застройку на Гоголя, 37А, срубили деревья. Причина неизвестна», — говорят URA.RU местные жители. 

Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана, чтобы узнать причину срубки деревьев и что хотят установить на той территории. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане не будут проводиться строительные работы на участке по улице Гоголя, 37а. Против выступили жильцы соседних домов. В мэрии прислушались к горожанам и выдали запрет на точечную застройку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во дворе на улице Гоголя в Кургане срубили деревья. Ранее там располагался детский сад, а затем и банк. Еще позже там хотели строить высотки, однако местные жители выступили против.  «На месте, где отменили точечную застройку на Гоголя, 37А, срубили деревья. Причина неизвестна», — говорят URA.RU местные жители.  Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана, чтобы узнать причину срубки деревьев и что хотят установить на той территории. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане не будут проводиться строительные работы на участке по улице Гоголя, 37а. Против выступили жильцы соседних домов. В мэрии прислушались к горожанам и выдали запрет на точечную застройку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...