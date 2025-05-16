Курганские полицейские поймали наглого мошенника из Екатеринбурга

Курганские полицейские задержали 27-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в мошенничестве с использованием онлайн-площадок объявлений. В результате его действий двое жителей Кургана лишились более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает полиция Курганской области у себя в telegram-канале.
Подозреваемый действовал по одной и той же схеме: с декабря по апрель нынешнего года он публиковал на бесплатной онлайн-площадке объявления о продаже мобильных телефонов, получал оплату, но товар не отправлял. «Получив денежные средства от двух жителей города Кургана, злоумышленник перестал выходить на связь. Оплаченные телефоны потерпевшие так и не получили. В одном случае материальный ущерб составил 210 тысяч рублей, во втором — порядка 90 тысяч рублей. Ранее аналогичным способом фигурант уже обманывал жителей Республики Коми и Санкт-Петербурга», — подчеркнули в ведомстве.
Задержание подозреваемого произошло во время служебной командировки курганских оперативников в соседний регион. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
В Курганской области происходили мошеннические операции разного характера. Ранее сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, которые под предлогом установки датчиков протечки воды обманывали пенсионеров, а также сообщалось о многочисленных IT-преступлениях в регионе. По данным правоохранителей, только за одну неделю в области было возбуждено 25 уголовных дел по фактам интернет-мошенничеств.
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