17 мая 2025
16 мая 2025

В ЯНАО проходит фестиваль, на который съехались художники со всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехард приехали 70 художников со всей России
В Салехард приехали 70 художников со всей России Фото:

В Салехарде стартовал первый на Ямале фестиваль тиражного искусства. Он собрал 70 молодых художников со всех уголков России, сообщили в правительстве ЯНАО. 

«70 художников со всей России встретились в Салехарде на фестивале тиражного искусства. Он проходит на Ямале впервые. Участниками стали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России», — написано на сайте ведомства.

Уточняется, что встреча приглашенных художников, кураторов и зрителей проходит в арт-резиденции «Полярис». В течение двух дней участники фестиваля смогут познакомиться с этнографическими и креативными пространствами города, а также пройти образовательную программу, включающую лекции и мастер-классы по печатным техникам.

В экспертную группу вошли преподаватели и специалисты из ведущих художественных институтов и мастерских страны, включая Марию Титову, Светлану Шашлову, Валентину Ерофееву, Артемия Кулемина и Александра Лаптева. В рамках образовательной программы они расскажут участникам о различных техниках печатной графики и способах их применения в авторских, образовательных и коммерческих проектах. 

Фестиваль посвящен печатным и тиражным художественным практикам, которые являются одним из самых доступных и активно развивающихся направлений в современном искусстве. Каждый экземпляр работ подписывается и нумеруется, а также сопровождается сертификатом подлинности от автора или галереи. Итогом станет выставка работ, созданных за время мероприятия — она откроется 18 мая в арт-резиденции «Полярис» и будет работать до конца месяца. Вход на выставку свободный.

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В Салехарде стартовал первый на Ямале фестиваль тиражного искусства. Он собрал 70 молодых художников со всех уголков России, сообщили в правительстве ЯНАО.  «70 художников со всей России встретились в Салехарде на фестивале тиражного искусства. Он проходит на Ямале впервые. Участниками стали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России», — написано на сайте ведомства. Уточняется, что встреча приглашенных художников, кураторов и зрителей проходит в арт-резиденции «Полярис». В течение двух дней участники фестиваля смогут познакомиться с этнографическими и креативными пространствами города, а также пройти образовательную программу, включающую лекции и мастер-классы по печатным техникам. В экспертную группу вошли преподаватели и специалисты из ведущих художественных институтов и мастерских страны, включая Марию Титову, Светлану Шашлову, Валентину Ерофееву, Артемия Кулемина и Александра Лаптева. В рамках образовательной программы они расскажут участникам о различных техниках печатной графики и способах их применения в авторских, образовательных и коммерческих проектах.  Фестиваль посвящен печатным и тиражным художественным практикам, которые являются одним из самых доступных и активно развивающихся направлений в современном искусстве. Каждый экземпляр работ подписывается и нумеруется, а также сопровождается сертификатом подлинности от автора или галереи. Итогом станет выставка работ, созданных за время мероприятия — она откроется 18 мая в арт-резиденции «Полярис» и будет работать до конца месяца. Вход на выставку свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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