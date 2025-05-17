В ЯНАО проходит фестиваль, на который съехались художники со всей России

В Салехарде стартовал первый на Ямале фестиваль тиражного искусства. Он собрал 70 молодых художников со всех уголков России, сообщили в правительстве ЯНАО.
«70 художников со всей России встретились в Салехарде на фестивале тиражного искусства. Он проходит на Ямале впервые. Участниками стали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России», — написано на сайте ведомства.
Уточняется, что встреча приглашенных художников, кураторов и зрителей проходит в арт-резиденции «Полярис». В течение двух дней участники фестиваля смогут познакомиться с этнографическими и креативными пространствами города, а также пройти образовательную программу, включающую лекции и мастер-классы по печатным техникам.
В экспертную группу вошли преподаватели и специалисты из ведущих художественных институтов и мастерских страны, включая Марию Титову, Светлану Шашлову, Валентину Ерофееву, Артемия Кулемина и Александра Лаптева. В рамках образовательной программы они расскажут участникам о различных техниках печатной графики и способах их применения в авторских, образовательных и коммерческих проектах.
Фестиваль посвящен печатным и тиражным художественным практикам, которые являются одним из самых доступных и активно развивающихся направлений в современном искусстве. Каждый экземпляр работ подписывается и нумеруется, а также сопровождается сертификатом подлинности от автора или галереи. Итогом станет выставка работ, созданных за время мероприятия — она откроется 18 мая в арт-резиденции «Полярис» и будет работать до конца месяца. Вход на выставку свободный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!