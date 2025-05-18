Более 500 тюменцев доставили в стационары за выходные

В Тюменской области за выходные, с 17 по 18 мая, 1 156 жителей обратились за скорой помощью к врачам и фельдшерам. В стационары доставили 516 человек. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Всего за минувшие выходные, с 17 по 18 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1156 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 620 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 516 пациентов», — уточнили в департаменте.
Там же отметили, что диспетчеры с 8:00 до 20:00 передали в поликлиники 487 вызовов — во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Чаще всего обращения касались повышенного артериального давления, температуры и болей в пояснице.
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