18 мая 2025
17 мая 2025

Более 500 тюменцев доставили в стационары за выходные

В Тюменской области 516 человек доставили в стационары за выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи проконсультировали по телефону 69 человек по вопросам оказания самопомощи
Врачи проконсультировали по телефону 69 человек по вопросам оказания самопомощи Фото:

В Тюменской области за выходные, с 17 по 18 мая, 1 156 жителей обратились за скорой помощью к врачам и фельдшерам. В стационары доставили 516 человек. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Всего за минувшие выходные, с 17 по 18 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1156 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 620 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 516 пациентов», — уточнили в департаменте.

Там же отметили, что диспетчеры с 8:00 до 20:00 передали в поликлиники 487 вызовов — во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Чаще всего обращения касались повышенного артериального давления, температуры и болей в пояснице.

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В Тюменской области за выходные, с 17 по 18 мая, 1 156 жителей обратились за скорой помощью к врачам и фельдшерам. В стационары доставили 516 человек. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Всего за минувшие выходные, с 17 по 18 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1156 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 620 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 516 пациентов», — уточнили в департаменте. Там же отметили, что диспетчеры с 8:00 до 20:00 передали в поликлиники 487 вызовов — во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Чаще всего обращения касались повышенного артериального давления, температуры и болей в пояснице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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