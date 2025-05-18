18 мая 2025

Тюменская область досрочно выполнит план президента по обеспеченности жильем

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время на территории области работают 118 застройщиков
В настоящее время на территории области работают 118 застройщиков Фото:

В Тюменской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что позволит досрочно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по обеспеченности жилплощадями. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«По плану 2025 года в Тюменской области ожидается ввод порядка 2,3 миллиона квадратных метров. Это означает, что регион выполнит поручение президента по обеспеченностью квадратными метрами (не менее 33 квадратных метров) на каждого жителя досрочно», — подчеркнули в главном управлении строительства.

В настоящее время на территории области работают 118 застройщиков. В стадии строительства находятся 384 многоквартирных дома. С начала года в регионе построено и введено в эксплуатацию более 817 тысяч квадратных метров жилья.

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В Тюменской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что позволит досрочно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по обеспеченности жилплощадями. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «По плану 2025 года в Тюменской области ожидается ввод порядка 2,3 миллиона квадратных метров. Это означает, что регион выполнит поручение президента по обеспеченностью квадратными метрами (не менее 33 квадратных метров) на каждого жителя досрочно», — подчеркнули в главном управлении строительства. В настоящее время на территории области работают 118 застройщиков. В стадии строительства находятся 384 многоквартирных дома. С начала года в регионе построено и введено в эксплуатацию более 817 тысяч квадратных метров жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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