Тюменская область досрочно выполнит план президента по обеспеченности жильем

В Тюменской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что позволит досрочно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по обеспеченности жилплощадями. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«По плану 2025 года в Тюменской области ожидается ввод порядка 2,3 миллиона квадратных метров. Это означает, что регион выполнит поручение президента по обеспеченностью квадратными метрами (не менее 33 квадратных метров) на каждого жителя досрочно», — подчеркнули в главном управлении строительства.
В настоящее время на территории области работают 118 застройщиков. В стадии строительства находятся 384 многоквартирных дома. С начала года в регионе построено и введено в эксплуатацию более 817 тысяч квадратных метров жилья.
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