Адвокат Прилучного раскрыла правду об «отписке» от дочери

Адвокат Оксана Даниелова опровергла сообщения о том, что актер Павел Прилучный якобы отписался от своей дочери Мии в соцсетях. Правозащитница заявила, что аккаунтом девочки управляет ее мать Агата Муцениеце, которая и заблокировала бывшего мужа.
«Павел взрослый человек и прекрасный родитель <...> Со всей ответственностью заявляю, что никаких отписок не было и быть не могло», — подчеркнула Оксана Даниелова в беседе с изданием Starhit.
«Это (слухи об отписке Прилучного от дочери, — прим. URA.RU) абсурд в чистом виде. Мы очень удивились, увидев эту информацию. В соцсетях Мии указано, что их ведет мама. Исходя из этого, я полагаю, что Павла просто заблокировали», — пояснила юрист. Она также добавила, что после разблокировки подписка артиста на страницу дочери исчезла автоматически. По словам адвоката, Прилучный спокойно относится к ситуации.
Даниелова уточнила, что блокировка, по всей вероятности, была связана с желанием Муцениеце ограничить экс-супруга от просмотра материалов с гендер-пати Муцениеце и музыканта Петра Дранги. Кроме того, адвокат сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Агаты Муцениеце за клевету в адрес Прилучного. По ее словам, поводом стали заявления представительницы актрисы, распространявшиеся на протяжении восьми месяцев по делу об определении места жительства их общего сына Тимофея.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучный якобы перестал следить за страницей дочери из-за публикаций с праздника бывшей супруги. Сам актер ситуацию публично не комментировал. 25 июля Головинский районный суд Москвы завершил рассмотрение спора об определении места жительства 12-летнего Тимофея — мальчик остался жить с матерью.
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