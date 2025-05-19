В Тюмени водители дорогостоящих авто с флагами Чечни, Ингушетии и Азербайджана устроили массовую дрифт-сходку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Под мостом на улице Мельникайте состоялась массовая сходка водителей, которые устраивали дрифт-заезды. Это пространство будет взято под особый контроль сотрудниками ДПС», — пояснили в ведомстве.
Мероприятие посетители сняли на видео. На нем два авто марки Mercedes нарезают «бублики» — передвигаются в управляемом заносе по кругу. Помимо них, на сходку приехали несколько десятков автомобилей.
Власти Тюмени отметили, что в скором времени будет организован состоится совместный выезд представителей Госавтоинспекции и Администрации города на место происшествия. Ведомства планируют пресечь повторное подобных инцидентов. Для этого они планируют разместить полусферы и столбики.
Ранее в Тюмени уже фиксировались случаи опасного поведения на дорогах — так, трое мужчин катались по центру города, сидя на багажнике автомобиля, что вызвало волну возмущения среди горожан. Тогда областная Госавтоинспекция начала проверку по факту инцидента и пообещала сообщить о результатах позже. Подобные происшествия привлекают внимание общественности и правоохранительных органов к вопросам безопасности на дорогах города.
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