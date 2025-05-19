Администрация призовет тюменских застройщиков мыть шины своих грузовиков

Перевозящие сыпучие грузы машины загрязняют дороги в центре Тюмени
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Администрация проведет встречу с застройщиками
Администрация проведет встречу с застройщиками Фото:

С началом строительного сезона в Тюмени стартовали множественные реконструкции: на Московском тракте, в районе объездной. Из-за этого нередко на улицах города тюменцы замечают грузовики, перемещающиеся на стройплощадки и обратно. Местные жители в соцсетях заметили, что от них остается множество грязи на улицах города.

«Многотонные грузовики со строительных площадок перевозят сыпучий груз без тентов, насыпанный поверх бортов кузова. Они загрязняют проезжую часть и тротуары», — отметил тюменец Артур.

Он также обратил внимание, что факты загрязнения улиц были отмечены и на центральных улицах города. Так, грязь обнаруживали на Холодильной, Малыгина, а также Мориса Тореза. 

В администрации города пояснили, что работа в этом направлении будет организована. Конкретнее, представители Управ города встретятся с тюменскими застройщиками и обсудят необходимость использования мойки колес и езду с пологами.

Ранее в Тюмени уже сообщалось о масштабных дорожных работах, связанных с возведением развязки на Московском тракте и организацией временных объездов в районе Дударева. Строительство планируется завершить к декабрю 2026 года, а временные проезды обещают закончить до конца текущего года. Эти работы сопровождаются изменением схемы движения и увеличением числа строительной техники на дорогах города.

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С началом строительного сезона в Тюмени стартовали множественные реконструкции: на Московском тракте, в районе объездной. Из-за этого нередко на улицах города тюменцы замечают грузовики, перемещающиеся на стройплощадки и обратно. Местные жители в соцсетях заметили, что от них остается множество грязи на улицах города. «Многотонные грузовики со строительных площадок перевозят сыпучий груз без тентов, насыпанный поверх бортов кузова. Они загрязняют проезжую часть и тротуары», — отметил тюменец Артур. Он также обратил внимание, что факты загрязнения улиц были отмечены и на центральных улицах города. Так, грязь обнаруживали на Холодильной, Малыгина, а также Мориса Тореза.  В администрации города пояснили, что работа в этом направлении будет организована. Конкретнее, представители Управ города встретятся с тюменскими застройщиками и обсудят необходимость использования мойки колес и езду с пологами. Ранее в Тюмени уже сообщалось о масштабных дорожных работах, связанных с возведением развязки на Московском тракте и организацией временных объездов в районе Дударева. Строительство планируется завершить к декабрю 2026 года, а временные проезды обещают закончить до конца текущего года. Эти работы сопровождаются изменением схемы движения и увеличением числа строительной техники на дорогах города.
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