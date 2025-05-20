Пнувшей ребенка тюменке могут дать реальный срок

Пнувшей ребенка на детской площадке в ЖК «Семья» тюменке может грозить реальный тюремный срок, если в ее действиях правоохранители найдут признаки хулиганства. Такое мнение после анализа ситуации URA.RU высказал юрист.
«На самом деле вопрос действительно сложный. Однако ее действия могут быть расценены и как хулиганство: 213 УК РФ. На многое повлияет мотив, с которым действовала женщина», — пояснил агентству юрист.
В российском законодательстве отмечено, что в зависимости от тяжести ее действий, женщина может быть привлечена как к административной, так и уголовной ответственности. Минимальный штраф за данную статью составляет 300 тысяч рублей, а максимальная ее санкция — лишение свободы сроком на пять лет.
Ранее данный инцидент произошел во дворе тюменского жилого комплекса, где женщина в хиджабе пнула ребенка. Она объяснила свои действия тем, что, по ее словам, пострадавшая девочка первой применила физическую силу к ее дочери, которая младше и ниже ростом. Она заявила, что не гордится своим поступком, но заступилась за ребенка под влиянием эмоций. По факту произошедшего главой СУ СКР организована проверка.
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