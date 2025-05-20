Мэр Тобольска позаимствовал у губернатора формат общения с народом

Глава Тобольска Вагин полчаса не мог подключить зама к прямому эфиру с жителями
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Тобольска Вагин единственный в регионе берет замов в прямые эфиры
Мэр Тобольска Вагин единственный в регионе берет замов в прямые эфиры Фото:

Мэр Тобольска Петр Вагин решил брать всех заместителей и глав департаментов на прямые эфиры с населением. Кроме него к подобной практике в регионе прибегает только губернатор Александр Моор — в прямых линиях с главой региона принимают участие его замы и муниципальные главы. В тобольской администрации URA.RU уточнили, что инициатива принадлежит лично мэру.

«Глава проводит уже третий прямой эфир и уже второй раз подключает всех замов к работе в эфире. За всеми закреплена своя зона ответственности, имеются все необходимые данные для ответов и корректировки. Сразу после эфира создается документ с поручениями, сроками выполнения. Замы лично докладывают по каждому вопросу главе», — рассказали URA.RU в мэрии.

Последний эфир не обошелся без эксцессов — из-за проблем со связью мэр полчаса не мог добиться ответа от «хозяйственного» зама Алексея Ермоленко. В итоге чиновнику пришлось перебираться в кабинет главы и общаться с населением через его микрофон.

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Мэр Тобольска Петр Вагин решил брать всех заместителей и глав департаментов на прямые эфиры с населением. Кроме него к подобной практике в регионе прибегает только губернатор Александр Моор — в прямых линиях с главой региона принимают участие его замы и муниципальные главы. В тобольской администрации URA.RU уточнили, что инициатива принадлежит лично мэру. «Глава проводит уже третий прямой эфир и уже второй раз подключает всех замов к работе в эфире. За всеми закреплена своя зона ответственности, имеются все необходимые данные для ответов и корректировки. Сразу после эфира создается документ с поручениями, сроками выполнения. Замы лично докладывают по каждому вопросу главе», — рассказали URA.RU в мэрии. Последний эфир не обошелся без эксцессов — из-за проблем со связью мэр полчаса не мог добиться ответа от «хозяйственного» зама Алексея Ермоленко. В итоге чиновнику пришлось перебираться в кабинет главы и общаться с населением через его микрофон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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