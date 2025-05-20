Мэр Тобольска позаимствовал у губернатора формат общения с народом

Мэр Тобольска Петр Вагин решил брать всех заместителей и глав департаментов на прямые эфиры с населением. Кроме него к подобной практике в регионе прибегает только губернатор Александр Моор — в прямых линиях с главой региона принимают участие его замы и муниципальные главы. В тобольской администрации URA.RU уточнили, что инициатива принадлежит лично мэру.
«Глава проводит уже третий прямой эфир и уже второй раз подключает всех замов к работе в эфире. За всеми закреплена своя зона ответственности, имеются все необходимые данные для ответов и корректировки. Сразу после эфира создается документ с поручениями, сроками выполнения. Замы лично докладывают по каждому вопросу главе», — рассказали URA.RU в мэрии.
Последний эфир не обошелся без эксцессов — из-за проблем со связью мэр полчаса не мог добиться ответа от «хозяйственного» зама Алексея Ермоленко. В итоге чиновнику пришлось перебираться в кабинет главы и общаться с населением через его микрофон.
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