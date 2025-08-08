На трассе из Екатеринбурга в Тюмень изменят схему движения до конца сентября. Карта

Рабочие будут проводить реконструкцию участка
На Тюменском тракте перекроют участок с 19-го по 23-й километр (поселок Белоярский) из-за ремонта. В связи с этим на трассе с 13 августа по 30 сентября изменят схему движения, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В период с 13 августа по 30 сентября с 19-го по 23-й километр +117 метров движение будет перекрыто в связи с проведением работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги», — пояснили дорожники. Объезд организуют через село Мезенское — поселок Белоярский.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

