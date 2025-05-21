Цена, как за Сочи: сколько стоит отправить ребенка в загородный лагерь Тюмени

В Тюмени летние путевки в загородные лагеря рассчитаны на 14 дней пребывания. Стоимость отдыха при этом может доходить до 70 тысяч рублей. При этом, судя по данным турагентств, за такую стоимость можно приобрести путевку в Сочи. Агентство URA.RU сравнило цены и узнало, во сколько обойдутся каникулы в лагере. Данные о ценах взяты с официальных сайтов учреждений.
В большинство лагерей путевки уже раскуплены. Мы проанализировали лишь те, где еще остались свободные места.
Самым бюджетным отказался лагерь «Снежинка». Двухнедельное пребывание там обойдется в 55 тысяч рублей.
Дороже будет стоить лагерь «Витязь». За 14-дневную смену придется отдать уже 64 тысячи рублей.
В лагере «Остров детства» места остались только на последнюю смену. Цена за отдых — 71 400 рублей.
Самым дорогим комплексом из нашей подборки стал лагерь «Олимпийская ребячка». Цена за 14 дней пребывания там составляет 76 272 рубля.
Турагент Екатерина Иванова рассказала, что из Тюмени путевки в Сочи на одного взрослого на 14 ночей начинаются от 62 тысяч рублей. Эта минимальная цена, при которой отель будет не больше трех звезд и только с завтраками.
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