Цена, как за Сочи: сколько стоит отправить ребенка в загородный лагерь Тюмени

Цены на путевки в тюменские лагеря приравнялись к отдыху в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальная стоимость путевок - от 55 тысяч рублей
Минимальная стоимость путевок - от 55 тысяч рублей Фото:

В Тюмени летние путевки в загородные лагеря рассчитаны на 14 дней пребывания. Стоимость отдыха при этом может доходить до 70 тысяч рублей. При этом, судя по данным турагентств, за такую стоимость можно приобрести путевку в Сочи. Агентство URA.RU сравнило цены и узнало, во сколько обойдутся каникулы в лагере. Данные о ценах взяты с официальных сайтов учреждений.

В большинство лагерей путевки уже раскуплены. Мы проанализировали лишь те, где еще остались свободные места.

Самым бюджетным отказался лагерь «Снежинка». Двухнедельное пребывание там обойдется в 55 тысяч рублей.

Дороже будет стоить лагерь «Витязь». За 14-дневную смену придется отдать уже 64 тысячи рублей.

В лагере «Остров детства» места остались только на последнюю смену. Цена за отдых — 71 400 рублей.

Самым дорогим комплексом из нашей подборки стал лагерь «Олимпийская ребячка». Цена за 14 дней пребывания там составляет 76 272 рубля.

Турагент Екатерина Иванова рассказала, что из Тюмени путевки в Сочи на одного взрослого на 14 ночей начинаются от 62 тысяч рублей. Эта минимальная цена, при которой отель будет не больше трех звезд и только с завтраками.

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В Тюмени летние путевки в загородные лагеря рассчитаны на 14 дней пребывания. Стоимость отдыха при этом может доходить до 70 тысяч рублей. При этом, судя по данным турагентств, за такую стоимость можно приобрести путевку в Сочи. Агентство URA.RU сравнило цены и узнало, во сколько обойдутся каникулы в лагере. Данные о ценах взяты с официальных сайтов учреждений. В большинство лагерей путевки уже раскуплены. Мы проанализировали лишь те, где еще остались свободные места. Самым бюджетным отказался лагерь «Снежинка». Двухнедельное пребывание там обойдется в 55 тысяч рублей. Дороже будет стоить лагерь «Витязь». За 14-дневную смену придется отдать уже 64 тысячи рублей. В лагере «Остров детства» места остались только на последнюю смену. Цена за отдых — 71 400 рублей. Самым дорогим комплексом из нашей подборки стал лагерь «Олимпийская ребячка». Цена за 14 дней пребывания там составляет 76 272 рубля. Турагент Екатерина Иванова рассказала, что из Тюмени путевки в Сочи на одного взрослого на 14 ночей начинаются от 62 тысяч рублей. Эта минимальная цена, при которой отель будет не больше трех звезд и только с завтраками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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