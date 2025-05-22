В «Столото» раскрыли, на что потратили выигрыш лотерейные миллиардеры из Тюмени. Эксклюзив

Лотерейные миллиардеры из Тюмени потратили часть выигрыша на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Свой выигрыш тюменцы получили прошлым летом
Свой выигрыш тюменцы получили прошлым летом Фото:

Семья из Тюменской области, выигравшая в 2024 году миллиард рублей в лотерею, вложила часть выигрыша в жилье — пара улучшила жилищные условия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что победители продолжают жить в Тюмени.

«Семеновы по-прежнему живут в Тюмени, проводят время с родными. Светлана и Юрий привыкли относиться к деньгам бережно, поэтому к тратам подошли рационально. Семья улучшила свои жилищные условия», — рассказали агентству в «Столото».

Улучшение условий может включать в себя как ремонт, так и покупку нового жилья. Но подробности семья победителей решила не разглашать.

1 января 2024 года в России разыграли миллиард рублей. Его посчастливилось выиграть паре из Тюмени. Юрий и Светлана планировали потратить часть приза на путешествие и автомобиль. Также тюменка хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. 

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Семья из Тюменской области, выигравшая в 2024 году миллиард рублей в лотерею, вложила часть выигрыша в жилье — пара улучшила жилищные условия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что победители продолжают жить в Тюмени. «Семеновы по-прежнему живут в Тюмени, проводят время с родными. Светлана и Юрий привыкли относиться к деньгам бережно, поэтому к тратам подошли рационально. Семья улучшила свои жилищные условия», — рассказали агентству в «Столото». Улучшение условий может включать в себя как ремонт, так и покупку нового жилья. Но подробности семья победителей решила не разглашать. 1 января 2024 года в России разыграли миллиард рублей. Его посчастливилось выиграть паре из Тюмени. Юрий и Светлана планировали потратить часть приза на путешествие и автомобиль. Также тюменка хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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