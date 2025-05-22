Семья из Тюменской области, выигравшая в 2024 году миллиард рублей в лотерею, вложила часть выигрыша в жилье — пара улучшила жилищные условия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что победители продолжают жить в Тюмени.
«Семеновы по-прежнему живут в Тюмени, проводят время с родными. Светлана и Юрий привыкли относиться к деньгам бережно, поэтому к тратам подошли рационально. Семья улучшила свои жилищные условия», — рассказали агентству в «Столото».
Улучшение условий может включать в себя как ремонт, так и покупку нового жилья. Но подробности семья победителей решила не разглашать.
1 января 2024 года в России разыграли миллиард рублей. Его посчастливилось выиграть паре из Тюмени. Юрий и Светлана планировали потратить часть приза на путешествие и автомобиль. Также тюменка хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями.
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