В Тюмени выступит комик Евгений Чебатков

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Комик выступит в Тюмени 4 ноября
Комик выступит в Тюмени 4 ноября Фото:

В Тюмени 4 ноября выступит стендап-комик Евгений Чебатков. Информация об этом появилась на сервисе по покупке билетов.

«Евгений Чебатков презентует совершенно новую программу „На других берегах“. Концерт посвящен жизненной адаптации и поиску себя», — говорится в афише.

Стоимость билетов доходит до 6 000 рублей. На момент публикации почти все самые дорогие квитки были раскуплены.

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В Тюмени 4 ноября выступит стендап-комик Евгений Чебатков. Информация об этом появилась на сервисе по покупке билетов. «Евгений Чебатков презентует совершенно новую программу „На других берегах“. Концерт посвящен жизненной адаптации и поиску себя», — говорится в афише. Стоимость билетов доходит до 6 000 рублей. На момент публикации почти все самые дорогие квитки были раскуплены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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