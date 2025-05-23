В Тюмени выступит комик Евгений Чебатков

Комик выступит в Тюмени 4 ноября
В Тюмени 4 ноября выступит стендап-комик Евгений Чебатков. Информация об этом появилась на сервисе по покупке билетов.
«Евгений Чебатков презентует совершенно новую программу „На других берегах“. Концерт посвящен жизненной адаптации и поиску себя», — говорится в афише.
Стоимость билетов доходит до 6 000 рублей. На момент публикации почти все самые дорогие квитки были раскуплены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!