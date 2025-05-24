С начала года под сокращение попали сотни тюменцев

С начала 2025 года 70 организаций Тюменской области сократили 237 сотрудников. так, лишились работы работники сфер торговли, строительства и обеспечения общественного порядка и безопасности, сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова.
«За четыре месяца 2025 года в Тюменской области под сокращение попали 237 сотрудников из 70 организаций... Наибольшее сокращение в апреле 2025 года было зарегистрировано в организациях, занимающихся розничной торговлей, строительством и обеспечением общественного порядка и безопасности», — рассказала Ефремова РБК Тюмень.
Она добавила, что уже с 1 июня под поэтапное сокращение попадут еще 243 человека. В основном, работы лишатся сотрудники органов государственного и местного самоуправления, а компаний по производству мебели. В региональном департаменте труда и занятости уточнили, что специалисты ведомства продолжают оказывать содействие в трудоустройстве попавших под сокращение граждан, а работодатели обязаны своевременно уведомлять службу занятости о планируемых массовых увольнениях. Власти региона также отмечают, что ситуация на рынке труда находится под постоянным контролем.
Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля 2025 года в регионе поэтапно сократят 443 сотрудников. Увольнения проведут 61 работодатель. Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками и производством мебели.
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