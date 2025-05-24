По итогам первого квартала 2025 года самой аварийной улицей Тюмени стала улица Мельникайте. Именно на этой автодороге произошло наибольшее ДТП — целых 7,7% от общего количества, сообщил директор филиала «Ингосстраха» в Тюменской области Сергей Семиков.
«В Тюмени по итогам первого квартала 2025 года самой аварийных улицей стала Мельникайте.... На улицу Мельникайте пришлось 7,7% от общего количества автомобильных аварий», — сообщил Семиков РБК Тюмень.
В антирейтинг также вошли улицы Республики (6,1%), 50 лет Октября (3,8%), Пермякова (3,8%) и Широтная (3,2%). При том, стало известно, что чаще всего в ДТП попадают владельцы автомобилей таких марок, как Kia (12,3%), Hyundai (10,7%), Toyota (9,5%), Lada (5,9%) и Nissan (5,2%). Кроме того, мужчины значительно чаще попадали в аварии — 80,5% против 19,5% у женщин.
Всего за первый квартал 2025 года в Тюмени зарегистрировано 295 ДТП. За аналогичный период 2024 года было 345 аварий. В результате происшествий погибли восемь человек (в первом квартале 2024 года — десять), пострадали — 360 человек (годом ранее — 447).
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