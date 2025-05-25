25 мая 2025

На трассе в ЯНАО перевернулся автомобиль скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе в ЯНАО перевернулся автомобиль скорой помощи
На трассе в ЯНАО перевернулся автомобиль скорой помощи Фото:

На трассе недалеко от Муравленко (ЯНАО) перевернулся автомобиль скорой помощи. Подробности происшествия и информация о пострадавших пока уточняются, сообщает telegram-канал «Новый Уренгой, Ноябрьск». Сообщество опубликовало фото с места происшествия. 

«ДТП на трассе, недалеко от Муравленко. Подробностей пока нет. Надеемся, что без пострадавших», — пишут авторы канала. В ответе на запрос редакции URA.RU в окружной госавтоинспекции сообщили, что происшествие зарегистрировано. 

Авария произошла недалеко от Муравленко
Авария произошла недалеко от Муравленко
Фото:

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На трассе недалеко от Муравленко (ЯНАО) перевернулся автомобиль скорой помощи. Подробности происшествия и информация о пострадавших пока уточняются, сообщает telegram-канал «Новый Уренгой, Ноябрьск». Сообщество опубликовало фото с места происшествия.  «ДТП на трассе, недалеко от Муравленко. Подробностей пока нет. Надеемся, что без пострадавших», — пишут авторы канала. В ответе на запрос редакции URA.RU в окружной госавтоинспекции сообщили, что происшествие зарегистрировано. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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