На трассе в ЯНАО перевернулся автомобиль скорой помощи
На трассе недалеко от Муравленко (ЯНАО) перевернулся автомобиль скорой помощи. Подробности происшествия и информация о пострадавших пока уточняются, сообщает telegram-канал «Новый Уренгой, Ноябрьск». Сообщество опубликовало фото с места происшествия.
«ДТП на трассе, недалеко от Муравленко. Подробностей пока нет. Надеемся, что без пострадавших», — пишут авторы канала. В ответе на запрос редакции URA.RU в окружной госавтоинспекции сообщили, что происшествие зарегистрировано.
Авария произошла недалеко от Муравленко
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