Жители села Яр (Тюменская область) записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Ролик стал причиной для вмешательства в дело прокуратуры региона. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.
«В СМИ размещено видеообращение жителей села Яр Тюменского района о несоблюдении их жилищных прав, нарушениях земельного законодательства и по другим вопросам. Прокуратура Тюменского района организовала проверку. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в надзорном органе.
В своем обращении тюменцы рассказали, что жители двух домов лишились придомовой территории, якобы она передана в частные руки. Также они пожаловались на плохое состояние дороги к пожарному водоему, проблемы со сносом аварийных домов и отсутствие социальной инфраструктуры: ФАПа, аптеки и почтового отделения.
«Уважаемый Владимир Владимирович. На нас уже давно забили. У нас уже не осталось ничего. Нас всех продали уже: участки земельные, где много лет стоят многоквартирные дома. Продали территорию сбоку дома, поле. До подъездов осталось 3,5 метра земли. Ездят КАМАЗы, ведутся работы. Не сносят аварийные дома, пока не обращаются люди в суд. Перекрыт проезд к речке. Все продано в частные руки», — заявили сельчане.
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