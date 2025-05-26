В Тюмени умер прославленный тренер

Хоккейный тренер Дмитрий Андреев, тренировавший тюменских спортсменов из «Рубина» и «Легиона», ушел из жизни в возрасте 53-х лет. Об этом сообщает издание «Тюменская арена».
«Ушел из жизни хоккейный тренер Дмитрий Андреев. Ему было 53 года. В прошлом сезоне он руководил игрой двух тюменских команд — „Рубина“, который выступает во Всероссийской лиге, и молодежного „Легиона“. В общей сложности, в Тюмени Дмитрий Анатольевич работал тренером в течение четырех сезонов», — сообщает «Тюменская арена»
Свою карьеру Андреев начинал в Челябинской области. Он играл за миасский «Торпедо». Он также занимался и спортсменами за рубежом: был тренером команды «Чэнтоу» из Китая.
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