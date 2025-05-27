В Тюмени ребенок лишился трех зубов в детском саду

В Тюмени детский сад заплатит 360 000 рублей за травму ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик получил травму, играя на прогулке
Мальчик получил травму, играя на прогулке Фото:

В Тюмени шестилетний мальчик получил травму в детском саду: после удара об ограждение игровой площадки ребенку пришлось удалить три зуба. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Детсад обязали выплатить компенсацию в 360 000 рублей.

«В Тюмени детский сад заплатит 360 тысяч рублей за травму ребенка. Образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия пребывания для воспитанника. Так, в феврале 2025 года шестилетний мальчик во время дневной прогулки в саду упал и ударился об ограждение игровой площадки, получив раны губы, полости рта и вывих трех зубов, которые при оказании медицинской помощи пришлось удалить», — рассказали в прокуратуре.

Мама ребенка обратилась в ведомство. В целях защиты прав мальчика прокуратура вышла в суд с иском о взыскании морального вреда, процесс завершился в пользу пострадавшего.

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В Тюмени шестилетний мальчик получил травму в детском саду: после удара об ограждение игровой площадки ребенку пришлось удалить три зуба. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Детсад обязали выплатить компенсацию в 360 000 рублей. «В Тюмени детский сад заплатит 360 тысяч рублей за травму ребенка. Образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия пребывания для воспитанника. Так, в феврале 2025 года шестилетний мальчик во время дневной прогулки в саду упал и ударился об ограждение игровой площадки, получив раны губы, полости рта и вывих трех зубов, которые при оказании медицинской помощи пришлось удалить», — рассказали в прокуратуре. Мама ребенка обратилась в ведомство. В целях защиты прав мальчика прокуратура вышла в суд с иском о взыскании морального вреда, процесс завершился в пользу пострадавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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