Тюменец до смерти забил возлюбленную кулаками

Тюменец в ходе драки так избил свою возлюбленную, младше его на 16 лет, что женщина умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«62-летний житель Тюмени поссорился со своей 46-летней сожительницей. Конфликт перерос в драку. Мужчина нанес женщине многочисленные удары руками по голове и телу. Вскоре потерпевшая умерла в одном из медицинских учреждений города», — рассказали силовики.
Преступление произошло в одном из домов на улице Куйбышева. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, ему грозит до 15лет лишения свободы.
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