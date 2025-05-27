Тюменец до смерти забил возлюбленную кулаками

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Драка закончилась смертью женщины
Драка закончилась смертью женщины Фото:

Тюменец в ходе драки так избил свою возлюбленную, младше его на 16 лет, что женщина умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«62-летний житель Тюмени поссорился со своей 46-летней сожительницей. Конфликт перерос в драку. Мужчина нанес женщине многочисленные удары руками по голове и телу. Вскоре потерпевшая умерла в одном из медицинских учреждений города», — рассказали силовики.

Преступление произошло в одном из домов на улице Куйбышева. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, ему грозит до 15лет лишения свободы.

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Тюменец в ходе драки так избил свою возлюбленную, младше его на 16 лет, что женщина умерла в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «62-летний житель Тюмени поссорился со своей 46-летней сожительницей. Конфликт перерос в драку. Мужчина нанес женщине многочисленные удары руками по голове и телу. Вскоре потерпевшая умерла в одном из медицинских учреждений города», — рассказали силовики. Преступление произошло в одном из домов на улице Куйбышева. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, ему грозит до 15лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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