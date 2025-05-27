В Тюмени летом отменят льготный проезд на автобусах для школьников

В Тюмени во время летних каникул не будут предоставляться льготные поездки для школьников за исключением учеников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили в Тюменской транспортной системе. Летом карты «Школьника» будут действовать как «Общепользовательские» с возможностью использовать пересадочный тариф.
«В период летних каникул льготные поездки по транспортным картам „Школьник“ не предоставляются (исключение — июнь для учеников 9-х и 11-х классов), транспортные карты на этот период переходят в разряд „Общепользовательская“ и по ним будет доступен пересадочный тариф», — сообщили в группе ТТС в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут пополнять баланс карты ТТС прямо в приложении. Это стало возможно в рамках выпуска обновленного сервиса «Транспорт 72».
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