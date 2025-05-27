27 мая 2025

В Тюменской области планируют продлить запрет на посещение лесов и разведение костров

В Тюменской области хотят продлить особый противопожарный режим до 26 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время действия режима запрещается посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня
Во время действия режима запрещается посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня Фото:

В Тюменской области планируют продлить особый противопожарный режим до 26 июня. Такая информация указана в проекте постановления регионального правительства. Документ должен подписать глава региона Александр Моор.

«В постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“ внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 6 по 26 июня“», — указано в документе. Ранее режим продлили до 5 июня.

Во время действия режима запрещается посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах. Ранее URA.RU писало, что с апреля за нарушение требований особого противопожарного режима в регионе наказали 263 человека, им были выписаны штрафы на общую сумму более семи миллионов рублей.

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В Тюменской области планируют продлить особый противопожарный режим до 26 июня. Такая информация указана в проекте постановления регионального правительства. Документ должен подписать глава региона Александр Моор. «В постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“ внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 6 по 26 июня“», — указано в документе. Ранее режим продлили до 5 июня. Во время действия режима запрещается посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах. Ранее URA.RU писало, что с апреля за нарушение требований особого противопожарного режима в регионе наказали 263 человека, им были выписаны штрафы на общую сумму более семи миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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