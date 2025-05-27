В Тюменской области планируют продлить запрет на посещение лесов и разведение костров

В Тюменской области планируют продлить особый противопожарный режим до 26 июня. Такая информация указана в проекте постановления регионального правительства. Документ должен подписать глава региона Александр Моор.
«В постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“ внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 6 по 26 июня“», — указано в документе. Ранее режим продлили до 5 июня.
Во время действия режима запрещается посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах. Ранее URA.RU писало, что с апреля за нарушение требований особого противопожарного режима в регионе наказали 263 человека, им были выписаны штрафы на общую сумму более семи миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!