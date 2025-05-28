Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем официальном telegram-канале. По его словам, на данный момент уровень воды в реке Ишим снижается во всех муниципалитетах.
«Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. <...> Все возведенные дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Был нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное — ни один жилой дом не был подтоплен», — подчеркнул Моор.
По данным сервиса паводок72.рф, уровень воды за сутки незначительно вырос только в двух реках — Иртыш и Тура. В остальных же реках снижается уровень воды ежедневно на 2-7 сантиметров.
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