Губернатор Моор оценил масштабы паводка в Тюменской области. Инфографика

Моор: паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории Тюменской области
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Уровень воды за сутки незначительно вырос только в двух реках
Уровень воды за сутки незначительно вырос только в двух реках Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем официальном telegram-канале. По его словам, на данный момент уровень воды в реке Ишим снижается во всех муниципалитетах.

«Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. <...> Все возведенные дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Был нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное — ни один жилой дом не был подтоплен», — подчеркнул Моор.

По данным сервиса паводок72.рф, уровень воды за сутки незначительно вырос только в двух реках — Иртыш и Тура. В остальных же реках снижается уровень воды ежедневно на 2-7 сантиметров.

Уровень воды в реках Тюменской области на 28 мая.
Уровень воды в реках Тюменской области на 28 мая.
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Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем официальном telegram-канале. По его словам, на данный момент уровень воды в реке Ишим снижается во всех муниципалитетах. «Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. <...> Все возведенные дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Был нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное — ни один жилой дом не был подтоплен», — подчеркнул Моор. По данным сервиса паводок72.рф, уровень воды за сутки незначительно вырос только в двух реках — Иртыш и Тура. В остальных же реках снижается уровень воды ежедневно на 2-7 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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