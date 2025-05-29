Роскачество проверит игрушки Лабубу на безопасность

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Игрушки в виде монстров могут пугать ребенка
Игрушки в виде монстров могут пугать ребенка Фото:

Эксперты Роскачества собираются проверить ставших хитом продаж игрушки Лабубу. Ведомство уже закупает образцы в розничных магазинах и на маркетплейсах для проведения комплексной проверки их качества и безопасности.

«Эти „острые зубки“ с неоднозначной внешностью, позиционирующиеся как веселые девочки-эльфы, завоевали популярность по всей России. Самая дорогая модель Лабубу в мае стоила 59 тысяч рублей. При этом половина всех продаж приходится на Москву, где средний чек составляет около восьми тысяч рублей за игрушку, а в регионах — чуть меньше семи тысяч рублей», — сообщают «Известия».

Особой популярностью, как отмечают в Роскачестве, пользуются брелоки с изображением этих персонажей. Несмотря на устрашающий вид, производители подчеркивают, что Лабубу — добрый персонаж, любящий приключения. Теперь экспертам предстоит выяснить, насколько эти игрушки соответствуют требованиям безопасности для детей.

В предыдущий раз другую модную игрушку — Хагги Вагги — признали опасной для детей и ее сняли с продажи. Родители отмечали негативные изменения в поведении детей с появлением этой игрушки, вплоть до энуреза, пишет телеканал RT

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Эксперты Роскачества собираются проверить ставших хитом продаж игрушки Лабубу. Ведомство уже закупает образцы в розничных магазинах и на маркетплейсах для проведения комплексной проверки их качества и безопасности. «Эти „острые зубки“ с неоднозначной внешностью, позиционирующиеся как веселые девочки-эльфы, завоевали популярность по всей России. Самая дорогая модель Лабубу в мае стоила 59 тысяч рублей. При этом половина всех продаж приходится на Москву, где средний чек составляет около восьми тысяч рублей за игрушку, а в регионах — чуть меньше семи тысяч рублей», — сообщают «Известия». Особой популярностью, как отмечают в Роскачестве, пользуются брелоки с изображением этих персонажей. Несмотря на устрашающий вид, производители подчеркивают, что Лабубу — добрый персонаж, любящий приключения. Теперь экспертам предстоит выяснить, насколько эти игрушки соответствуют требованиям безопасности для детей. В предыдущий раз другую модную игрушку — Хагги Вагги — признали опасной для детей и ее сняли с продажи. Родители отмечали негативные изменения в поведении детей с появлением этой игрушки, вплоть до энуреза, пишет телеканал RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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