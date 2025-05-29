Роскачество проверит игрушки Лабубу на безопасность

Эксперты Роскачества собираются проверить ставших хитом продаж игрушки Лабубу. Ведомство уже закупает образцы в розничных магазинах и на маркетплейсах для проведения комплексной проверки их качества и безопасности.
«Эти „острые зубки“ с неоднозначной внешностью, позиционирующиеся как веселые девочки-эльфы, завоевали популярность по всей России. Самая дорогая модель Лабубу в мае стоила 59 тысяч рублей. При этом половина всех продаж приходится на Москву, где средний чек составляет около восьми тысяч рублей за игрушку, а в регионах — чуть меньше семи тысяч рублей», — сообщают «Известия».
Особой популярностью, как отмечают в Роскачестве, пользуются брелоки с изображением этих персонажей. Несмотря на устрашающий вид, производители подчеркивают, что Лабубу — добрый персонаж, любящий приключения. Теперь экспертам предстоит выяснить, насколько эти игрушки соответствуют требованиям безопасности для детей.
В предыдущий раз другую модную игрушку — Хагги Вагги — признали опасной для детей и ее сняли с продажи. Родители отмечали негативные изменения в поведении детей с появлением этой игрушки, вплоть до энуреза, пишет телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.