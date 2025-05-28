В Тюменском районе идут поиски 80-летней Людмилы Шумиловой (Старицыной), которая пропала 28 мая 2025 года в районе СНТ «Дружба» на 6-м километре Салаирском тракте. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Шумилова (Старицына) Людмила Павловна, 80 лет. СНТ „Дружба“, Салаирский тракт, 6-й км, Тюменский р-н, Тюменская обл. 28 мая 2025 года вышла из дома и пропала», — указано в публикации поисковиков.
Рост женщины около 160 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые. На момент исчезновения была одета в белую кофту с мелкими цветами, черную юбку и серую шапку. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.
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