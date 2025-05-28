Тюменский застройщик объяснил, почему стоит в очереди за стройматериалами собственного производства

Собственный завод строительных материалов, входящий в общую структуру с застройщиком, не является для застройщика внушительным преимуществом перед конкурентами. Об этом URA.RU рассказал директор девелоперской компании «Люди» и комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.
«По сути, „Люди“ имеют одно преимущество: так как завод существует уже не одно десятилетие, мы на его примере можем увидеть бизнес-модели, понять какие-то тонкости экономических моделей. Если же „Людям“ необходимо что-то из того, что производит завод, то застройщик встает в общую очередь с другими заказчиками», — пояснил Жалнин.
Он отметил, что считает такой подход единственным верным. «Если бы мы просто шли и брали все, что нам на заводе нужно, бизнес бы страдал. А это неправильно. Никогда нельзя собственные интересы ставить выше бизнеса и продаж», — добавил девелопер.
Жалнин также отметил, что преимущество может быть достигнуто только в формате полного цикла производства — когда завод производит только целевую продукцию для единственного застройщика в пределах одной группы компаний. Ранее девелопер обрисовал реальную ситуацию на рынке недвижимости Тюмени. По его мнению, шанс гибели слабых застройщиков сейчас выше нулевой отметки, как и риск резкого подорожания жилья.
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