В Тюмени мать участника СВО наказали за незаконную регистрацию 102 мигрантов

В Тюмени мать участника СВО зарегистрировала в своем жилье 102 мигранта, получив по 1 000 рублей от каждого из них. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Женщину приговорили к штрафу в 30 000 рублей.
«Имея преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания, заведомо зная, что они проживать по месту пребывания не будут, обвиняемая в разные периоды времени заполнила бланки уведомлений о прибытии 102 граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора является полное признание вины подсудимой, неудовлетворительное состояние ее здоровья, участие ее сына в боевых действиях по защите интересов РФ», — говорится в документах суда.
С каждого мигранта женщина брала по 1 000 рублей. Таким образом, ее преступный доход составил 102 000. Наказанием для тюменки стал штраф. Его утвердили в размере 30 000 рублей.
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