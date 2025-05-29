29 мая 2025

В Тюменской области бизнесмена избили ради 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направило в суд дело о вымогателях
Прокуратура направило в суд дело о вымогателях Фото:

В Тюменской области двое мужчин с применением насилия вымогали у бизнесмена деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

«Обвиняемые, действуя группой лиц, вымогали денежные средства, а после отказа предпринимателя передать деньги, избили его на строительной площадке, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года обвиняемые действовали по предварительному сговору. Они угрожали предпринимателю физической расправой, требуя вернуть 250 тысяч рублей. Деньги предназначались другому бизнесмену якобы за некачественно выполненные строительные работы.

В настоящее время оба фигуранта дела находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Тюменский районный суд.

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В Тюменской области двое мужчин с применением насилия вымогали у бизнесмена деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.  «Обвиняемые, действуя группой лиц, вымогали денежные средства, а после отказа предпринимателя передать деньги, избили его на строительной площадке, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщили в прокуратуре. По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года обвиняемые действовали по предварительному сговору. Они угрожали предпринимателю физической расправой, требуя вернуть 250 тысяч рублей. Деньги предназначались другому бизнесмену якобы за некачественно выполненные строительные работы. В настоящее время оба фигуранта дела находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Тюменский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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