В Тюменской области бизнесмена избили ради 250 тысяч

В Тюменской области двое мужчин с применением насилия вымогали у бизнесмена деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Обвиняемые, действуя группой лиц, вымогали денежные средства, а после отказа предпринимателя передать деньги, избили его на строительной площадке, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года обвиняемые действовали по предварительному сговору. Они угрожали предпринимателю физической расправой, требуя вернуть 250 тысяч рублей. Деньги предназначались другому бизнесмену якобы за некачественно выполненные строительные работы.
В настоящее время оба фигуранта дела находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Тюменский районный суд.
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