Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени 1 июня во время празднования Дня защиты детей запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области: 1 июня — Международный день защиты детей», — указано в документе. Запрет в этот день будет действовать с 8:00 до 21:00.
Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также купить спиртные напитки можно будет в кафе и ресторанах.
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