Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени в День защиты детей запретят продавать алкоголь
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Алкоголь нельзя будет купить в магазинах
Алкоголь нельзя будет купить в магазинах Фото:

В Тюмени 1 июня во время празднования Дня защиты детей запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области: 1 июня — Международный день защиты детей», — указано в документе. Запрет в этот день будет действовать с 8:00 до 21:00.

Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также купить спиртные напитки можно будет в кафе и ресторанах.

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В Тюмени 1 июня во время празднования Дня защиты детей запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области: 1 июня — Международный день защиты детей», — указано в документе. Запрет в этот день будет действовать с 8:00 до 21:00. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также купить спиртные напитки можно будет в кафе и ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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