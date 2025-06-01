У тюменцев за неделю украли более 26 миллионов рублей

В Тюменской области за неделю 91 житель стали жертвами мошенников, они похитили у местных в общей сложности более 26 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 91 житель региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 26 миллионов рублей", — сообщили в прокуратуре.
За прошедшую неделю максимальный ущерб от мошеннических действий составил 3,3 миллиона рублей. Неизвестный, связавшись с пенсионеркой через Telegram, убедил ее в необходимости перевести деньги. Злоумышленник воспользовался предлогом предотвращения уголовного преследования за якобы финансирование иноагентов.
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