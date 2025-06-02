Два автомобиля столкнулись 2 июня на 23-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. В результате аварии пострадали два человека, а один из автомобилей улетел в кювет и загорелся. Об этом сообщила в telegram-канале противопожарная служба региона.
«Сегодня на 23 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда произошло столкновение двух автомобилей — „УАЗ Патриот“ и Мазда. Два человека пострадали. В результате столкновения возник пожар в автомобиле в „УАЗ“» — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли сотрудники отдельного пожарного поста № 130 из села Тюнево. Двое пострадавших от госпитализации отказались. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!