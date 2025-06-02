В Тюменской области автомобиль вспыхнул после ДТП, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели оперативно потушили пожар в автомобиле
Спасатели оперативно потушили пожар в автомобиле Фото:

Два автомобиля столкнулись 2 июня на 23-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. В результате аварии пострадали два человека, а один из автомобилей улетел в кювет и загорелся. Об этом сообщила в telegram-канале противопожарная служба региона.

«Сегодня на 23 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда произошло столкновение двух автомобилей — „УАЗ Патриот“ и Мазда. Два человека пострадали. В результате столкновения возник пожар в автомобиле в „УАЗ“» — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли сотрудники отдельного пожарного поста № 130 из села Тюнево. Двое пострадавших от госпитализации отказались. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Два автомобиля столкнулись 2 июня на 23-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. В результате аварии пострадали два человека, а один из автомобилей улетел в кювет и загорелся. Об этом сообщила в telegram-канале противопожарная служба региона. «Сегодня на 23 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда произошло столкновение двух автомобилей — „УАЗ Патриот“ и Мазда. Два человека пострадали. В результате столкновения возник пожар в автомобиле в „УАЗ“» — говорится в сообщении. Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли сотрудники отдельного пожарного поста № 130 из села Тюнево. Двое пострадавших от госпитализации отказались. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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