В Горсаду Кургана пройдет «Пушкинский фестиваль» с участием сказочных героев

Курганская областная детско-юношеская библиотека имени В. Ф. Потанина организует для жителей региона «Пушкинский фестиваль». В программе фестиваля гостей ждет интерактивная игра с участием персонажей из сказок Пушкина. Мероприятия пройдет 6 июня в Городском саду города. Об этом сообщает правительство Курганской области в своем tg-канале.
«Гостей фестиваля встретит сам Александр Сергеевич Пушкин вместе со своей няней Ариной Родионовной и проведут сказочную игру. Гости попадут в „Сказку о рыбаке и рыбке“ и „О золотом петушке“, „О Царе Салтане“, „О мертвой царевне и семи богатырях“, „О попе и работнике его Балде“», — пишет ведомство.
Для детей и взрослых подготовлены творческие задания — сочинение стихов, перевоплощение в сказочных героев, сборка пазлов по мотивам произведений поэта, а также мастер-классы по созданию персонажей. Посетители также смогут увидеть представление кукольного театра «Лукоморье», проверить знания в викторине «Кот ученый» и сделать памятные фотографии с героями пушкинских сказок.
На сцене выступят артисты творческой студии «Бери и твори», «Вокальной мастерской 45» и театра танца «Авиаль». Участники, которые пройдут все игровые локации, получат призы от организаторов.
«Пушкинский фестиваль» продолжает череду культурных и развлекательных мероприятий, проходящих в Курганской области в начале июня. Ранее для жителей региона были организованы гастрономический фестиваль «Вкусы Кургана» на озере Ачикуль, музыкальные и танцевальные вечера в барах города, а также массовая велогонка ко Всемирному дню велосипедиста и выставка кошек «Зауральская котомагия».
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