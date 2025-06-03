В Тюмени с улицы Дзержинского может пропасть сцена

Мэрия Тюмени рассматривает вопрос сноса сцены на Дзержинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители жалуются на шум на пешеходном бульваре - здесь часто выступают музыканты и собираются толпы школьников
Жители жалуются на шум на пешеходном бульваре - здесь часто выступают музыканты и собираются толпы школьников Фото:

В Тюмени с пешеходной улицы Дзержинского может исчезнуть сцена, где часто собираются подростки. Здесь также по вечерам выступают музыканты. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«Вопрос демонтажа объекта рассматривается», — кратко сообщили в мэрии. Сцена расположена между домами №31 и 23.

Ранее URA.RU писало, одна из претензий горожан к бульвару — шум. По словам тюменцев, подростки здесь громко включают музыку, вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо.

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В Тюмени с пешеходной улицы Дзержинского может исчезнуть сцена, где часто собираются подростки. Здесь также по вечерам выступают музыканты. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Вопрос демонтажа объекта рассматривается», — кратко сообщили в мэрии. Сцена расположена между домами №31 и 23. Ранее URA.RU писало, одна из претензий горожан к бульвару — шум. По словам тюменцев, подростки здесь громко включают музыку, вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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