В Тюмени с улицы Дзержинского может пропасть сцена

Жители жалуются на шум на пешеходном бульваре - здесь часто выступают музыканты и собираются толпы школьников
В Тюмени с пешеходной улицы Дзержинского может исчезнуть сцена, где часто собираются подростки. Здесь также по вечерам выступают музыканты. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Вопрос демонтажа объекта рассматривается», — кратко сообщили в мэрии. Сцена расположена между домами №31 и 23.
Ранее URA.RU писало, одна из претензий горожан к бульвару — шум. По словам тюменцев, подростки здесь громко включают музыку, вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо.
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