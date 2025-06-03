В Тюмени спустя полмесяца поймали насильника, который надругался над молодой девушкой

В Тюмени задержали мужчину, который совершил насильственные действия над молодой девушкой в районе улицы Щербакова. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
«На сегодняшний день мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов заключили его под стражу», — пояснили агентству в СУ СКР по региону.
Изначально предполагалось, что мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку, однако эта информация не подтвердилась. Тюменке исполнилось 18 лет.
Ранее в Тюмени сообщалось о розыске мужчины, подозреваемого в надругательстве над тюменкой в районе перекрестка улиц Щербакова и Сеченова 17 мая. Тогда Следственный комитет также занимался расследованием инцидента, а правоохранительные органы проводили поисковые мероприятия по установлению личности подозреваемого.
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