В Тюмени спустя полмесяца поймали насильника, который надругался над молодой девушкой

Под стражу заключили мужчину, который надругался над тюменкой на улице Щербакова
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 17 мая 2025 года
Инцидент произошел 17 мая 2025 года Фото:

В Тюмени задержали мужчину, который совершил насильственные действия над молодой девушкой в районе улицы Щербакова. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

«На сегодняшний день мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов заключили его под стражу», — пояснили агентству в СУ СКР по региону.

Изначально предполагалось, что мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку, однако эта информация не подтвердилась. Тюменке исполнилось 18 лет. 

Ранее в Тюмени сообщалось о розыске мужчины, подозреваемого в надругательстве над тюменкой в районе перекрестка улиц Щербакова и Сеченова 17 мая. Тогда Следственный комитет также занимался расследованием инцидента, а правоохранительные органы проводили поисковые мероприятия по установлению личности подозреваемого.

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В Тюмени задержали мужчину, который совершил насильственные действия над молодой девушкой в районе улицы Щербакова. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. «На сегодняшний день мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов заключили его под стражу», — пояснили агентству в СУ СКР по региону. Изначально предполагалось, что мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку, однако эта информация не подтвердилась. Тюменке исполнилось 18 лет.  Ранее в Тюмени сообщалось о розыске мужчины, подозреваемого в надругательстве над тюменкой в районе перекрестка улиц Щербакова и Сеченова 17 мая. Тогда Следственный комитет также занимался расследованием инцидента, а правоохранительные органы проводили поисковые мероприятия по установлению личности подозреваемого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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