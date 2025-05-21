В Тюмени педофил надругался над девочкой на перекрестке

В Тюмени правоохранительные органы разыскивают педофила, который надругался над несовершеннолетней девочкой около перекрестка. Данную информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительной системе региона.
«В Тюмени на перекрестке улиц Щербакова — Сеченова 17 мая мужчина надругался над ребенком. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы», — поделился подробностями источник.
На сегодняшний день инцидентом занимается Следственный комитет по Тюменской области. URA.RU направило в ведомство письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее корреспондент URA.RU взял эксклюзивное интервью у одного из самых яростных борцов с преступностью против несовершеннолетних — Андрея Крамарского. Он рассказал о тюменских педофилах и сложностях в задержании «тюменского маньяка».
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