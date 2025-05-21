В Тюмени педофил надругался над девочкой на перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет разыскивает подозреваемого
Следственный комитет разыскивает подозреваемого Фото:

В Тюмени правоохранительные органы разыскивают педофила, который надругался над несовершеннолетней девочкой около перекрестка. Данную информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительной системе региона. 

«В Тюмени на перекрестке улиц Щербакова — Сеченова 17 мая мужчина надругался над ребенком. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы», — поделился подробностями источник.

На сегодняшний день инцидентом занимается Следственный комитет по Тюменской области. URA.RU направило в ведомство письменный запрос. Ответ на него ожидается. 

Ранее корреспондент URA.RU взял эксклюзивное интервью у одного из самых яростных борцов с преступностью против несовершеннолетних — Андрея Крамарского. Он рассказал о тюменских педофилах и сложностях в задержании «тюменского маньяка».

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В Тюмени правоохранительные органы разыскивают педофила, который надругался над несовершеннолетней девочкой около перекрестка. Данную информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительной системе региона.  «В Тюмени на перекрестке улиц Щербакова — Сеченова 17 мая мужчина надругался над ребенком. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы», — поделился подробностями источник. На сегодняшний день инцидентом занимается Следственный комитет по Тюменской области. URA.RU направило в ведомство письменный запрос. Ответ на него ожидается.  Ранее корреспондент URA.RU взял эксклюзивное интервью у одного из самых яростных борцов с преступностью против несовершеннолетних — Андрея Крамарского. Он рассказал о тюменских педофилах и сложностях в задержании «тюменского маньяка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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