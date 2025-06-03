Путин отметил руководителя отдела наград в ЯНАО знаком отличия

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении знака отличия за многолетнюю службу Марине Стрекаловской. В правительстве Ямала она занимает пост начальника отдела наград аппарата губернатора округа. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия „За безупречную службу“ XXV лет — Стрекаловскую Марину Анатольевну, начальника отдела наград аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — гласит текст указа. Документ подписан 30 мая 2025 года.
Также награду от президента получил коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой». Согласно документу, за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи им положен орден «За доблестный труд».
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