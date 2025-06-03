03 июня 2025

Тюмень построит ледовую арену на 5 000 зрителей ради хоккейной команды в КХЛ

В Тюмени построят новую ледовую арену на пять тысяч зрителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ищут инвестора
Власти ищут инвестора Фото:

Тюменские власти планируют построить в городе новую ледовую арену на 5 000 зрителей, которая поможет местной хоккейной команде выйти на уровень континентальной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в департаменте спорта и молодежной политики Тюменской области.

«К участию в Чемпионате международной хоккейной лиги допускаются команды Клубов, „домашние“ матчи которых проводятся на спортсооружениях, соответствующих требованиям к спортсооружениям технического регламента КХЛ. Необходима ледовая арена с минимальной вместимостью 5 000 зрителей», — отмечено в ведомстве.

В Тюмени уже существует подобный объект — дворец спорта «Рубин». Однако его вместимость составляет лишь 3 500 зрителей, что не соответствует требованиям КХЛ. Для решения этой проблемы власти Тюмени в настоящее время ищут потенциальных инвесторов для реализации такого крупного проекта.

Специалисты уже предполагают, где может располагаться новый спортивный объект. Один из существующих вариантов — улица в районе 2-го километра Старого Тобольского тракта.

Ранее власти Тюмени уже анонсировали масштабное развитие городской инфраструктуры: до 2041 года в разных районах города планируется построить школы, детские сады, технопарки, концертный зал и спортивные объекты, включая физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый ледовый дворец станет частью этой долгосрочной программы модернизации и расширения социальной и спортивной инфраструктуры города.

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Тюменские власти планируют построить в городе новую ледовую арену на 5 000 зрителей, которая поможет местной хоккейной команде выйти на уровень континентальной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в департаменте спорта и молодежной политики Тюменской области. «К участию в Чемпионате международной хоккейной лиги допускаются команды Клубов, „домашние“ матчи которых проводятся на спортсооружениях, соответствующих требованиям к спортсооружениям технического регламента КХЛ. Необходима ледовая арена с минимальной вместимостью 5 000 зрителей», — отмечено в ведомстве. В Тюмени уже существует подобный объект — дворец спорта «Рубин». Однако его вместимость составляет лишь 3 500 зрителей, что не соответствует требованиям КХЛ. Для решения этой проблемы власти Тюмени в настоящее время ищут потенциальных инвесторов для реализации такого крупного проекта. Специалисты уже предполагают, где может располагаться новый спортивный объект. Один из существующих вариантов — улица в районе 2-го километра Старого Тобольского тракта. Ранее власти Тюмени уже анонсировали масштабное развитие городской инфраструктуры: до 2041 года в разных районах города планируется построить школы, детские сады, технопарки, концертный зал и спортивные объекты, включая физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый ледовый дворец станет частью этой долгосрочной программы модернизации и расширения социальной и спортивной инфраструктуры города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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