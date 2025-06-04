04 июня 2025

В ЯНАО за сутки ликвидировали серию пожаров. Видео

МЧС: в ЯНАО за минувшие сутки ликвидировали три пожара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС ликвидировали три пожара на территории округа
МЧС ликвидировали три пожара на территории округа Фото:

В ЯНАО за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали три пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в своем официальном telegram-канале.

«За прошедшие сутки на территории округа погибших и пострадавших на пожарах не зарегистрировано», — уточнили в МЧС. По информации ведомства, в Ноябрьске на улице Муравленко и в гаражном комплексе «Ханто-1» произошло возгорание мусора на открытых территориях. В Новом Уренгое пожар возник на переливной насосной станции дизельного топлива. В результате инцидента повреждены насосная станция площадью 8 квадратных метров и электрооборудование на площади 10 квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате пожаров нет. 

Как пояснили в пресс-службе МЧС, в Новом Уренгое повреждена переливная насосная станция дизельного топлива на площади восемь квадратных метров. Пластиковые баки и электрооборудование площадью 10 квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали три пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в своем официальном telegram-канале. «За прошедшие сутки на территории округа погибших и пострадавших на пожарах не зарегистрировано», — уточнили в МЧС. По информации ведомства, в Ноябрьске на улице Муравленко и в гаражном комплексе «Ханто-1» произошло возгорание мусора на открытых территориях. В Новом Уренгое пожар возник на переливной насосной станции дизельного топлива. В результате инцидента повреждены насосная станция площадью 8 квадратных метров и электрооборудование на площади 10 квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате пожаров нет.  Как пояснили в пресс-службе МЧС, в Новом Уренгое повреждена переливная насосная станция дизельного топлива на площади восемь квадратных метров. Пластиковые баки и электрооборудование площадью 10 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...