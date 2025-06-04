В ЯНАО за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали три пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в своем официальном telegram-канале.
«За прошедшие сутки на территории округа погибших и пострадавших на пожарах не зарегистрировано», — уточнили в МЧС. По информации ведомства, в Ноябрьске на улице Муравленко и в гаражном комплексе «Ханто-1» произошло возгорание мусора на открытых территориях. В Новом Уренгое пожар возник на переливной насосной станции дизельного топлива. В результате инцидента повреждены насосная станция площадью 8 квадратных метров и электрооборудование на площади 10 квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате пожаров нет.
Как пояснили в пресс-службе МЧС, в Новом Уренгое повреждена переливная насосная станция дизельного топлива на площади восемь квадратных метров. Пластиковые баки и электрооборудование площадью 10 квадратных метров.
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